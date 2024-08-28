Fethiye açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde, toplam 120 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarla gün yüzüne çıktı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Elde edilen bilgilere göre, ilçe açıklarında bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Tekne İtalya Rotasında Yakalandı

Ekibin durdurduğu teknede, İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan kontroller neticesinde 120 kişi tekne içerisinde yakalandı.

Gözaltındaki Düzensiz Göçmenler İşlem Yapıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.