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Fethiye Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botta 28 düzensiz göçmen tespit edildi, gerekli işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:24
Fethiye Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayın Detayları

İlçenin açıklarında görevli olan sahil güvenlik botu, hareketli bir lastik botu tespit etti. Bot durdurularak kontroller yapıldı. Yapılan incelemede, lastik botta toplamda 28 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Bu göçmenlerin arasında 11 çocuk da yer aldı.

İşlemler ve Sonuç

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu olay, Fethiye'deki göçmen akınının artış gösterdiğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı.

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