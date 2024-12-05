Fethiye Açıklarında 57 Düzensiz Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonla, yelkenli teknede 57 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, söz konusu yelkenli tekneyi durdurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda, teknede 26'sı çocuk olmak üzere toplam 57 düzensiz göçmen tespit edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen 4 şüpheli şahıs da yakalandı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.