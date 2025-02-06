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Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:59
Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Acil Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yaşanan bir teknede sürüklenme olayı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı. Arızalanan bir teknenin sürüklenerek gittiği bilgisinin alınmasının ardından, ekipler derhal harekete geçti.

Tekne ve Kişiler Güvenli Bir Şekilde Kurtarıldı

Olay yerine intikal eden KIYEM-5 botu, sürüklenen tekneyi belirledi ve kurtarma çalışmalarını başlattı. Ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek teknedeki iki kişiyi kurtardı ve onları Karagözler Mahallesi kıyısına güvenle yanaştırdı.

Kurtarma operasyonu, Fethiye açıklarında zor durumda kalan denizcilerin hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olarak, Kıyı Emniyeti'nin etkin çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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