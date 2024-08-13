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Fethiye Açıklarında Yunan Göçmenleri Kurtarıldı

Muğla'da Yunan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen, denizden kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:09
Fethiye Açıklarında Yunan Göçmenleri Kurtarıldı

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bir can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan duyuruya göre, bölgedeki can salında göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine derhal harekete geçildi.

Kurtarma Süreci

Sahil güvenlik botu, can salıdaki göçmenlerin yardımına koştu. Yunan unsurlarınca sürdürülen zorlamalar sonucu Türk kara sularına itilen iki can salındaki, biri çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Düzensiz Göçmenlerin Teslimi

Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bölgedeki kurtarma operasyonu, yerel güvenlik güçlerinin sürekli saiklerle devreye girmesiyle gerçekleşti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can...

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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