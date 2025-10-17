Fethiye Boncuklu Koyu'nda 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 3 Şüpheli Gözaltında

Muğla Fethiye'de Boncuklu Koyu'nda 29'u çocuk olmak üzere 59 düzensiz göçmen yakalandı; 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:15
Fethiye Boncuklu Koyu'nda 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 3 Şüpheli Gözaltında

Fethiye Boncuklu Koyu'nda 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3 şüpheli göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Boncuklu Koyu'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler sevk edildi. Operasyonda 29'u çocuk olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 59 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 59 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
2
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
4
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
6
Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' yürüyüşü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği