Fethiye Boncuklu Koyu'nda 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 3 Şüpheli Gözaltında

Fethiye Boncuklu Koyu'nda 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3 şüpheli göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltında

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Boncuklu Koyu'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler sevk edildi. Operasyonda 29'u çocuk olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

