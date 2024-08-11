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Fethiye'de 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 60 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:33
Fethiye'de 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın güney kıyısında yer alan Fethiye ilçesi, dün bir köyde gerçekleştirilen operasyonda 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma İş Birliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Azizağa Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine hızla harekete geçti. Ekipler, bölgeye Sahil Güvenlik botları ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına ait birimler sevk etti.

Çocuklar da Arasında

Yapılan operasyonda 12'si çocuk olmak üzere toplamda 60 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu olay, bölgedeki düzensiz göçmen akışının önlenmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

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