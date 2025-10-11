Fethiye'de Açık Su Yüzme Yarışları: 6. Uluslararası Spor Festivali'nde 1480 Sporcu

Fethiye'de Açık Su Yüzme Yarışları

Yarışın Detayları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları Ölüdeniz'de yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 1480 sporcu mücadele etti.

Yarış Sonuçları

1000 metre: Erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Sıla Pazar birinci oldu.

2000 metre: Erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Aymina Öner birinci oldu.

3000 metre: Erkeklerde Rusya'dan Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer ilk sırada yer aldı.

Yetkilinin Açıklamaları

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, etkinlik kapsamında yarın Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e yüzme yarışı olduğunu söyledi.

Ölüdeniz'in güzelliklerinde, turkuaz renginde sporcuların yüzmenin zevkine vardığını ifade eden Yiğit, "Festival kapsamında bedensel engelliler plaj voleybolu da başladı. Fethiye turizm şehri.Turizm yaz aylarında yapılıyor algısı var. Alternatif turizm başlığında spor en önemli başlık. Özellikle spor turizmi açısından bölgeye yazın sonunda can suyu oluyoruz. Bölgeye yaklaşık 1400 sporcu ve aileleriyle 3 binlere ulaşan bir kitle geliyor. Alternatif turizm başlığı altında bölgeye bir destek olabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Ödüller

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

