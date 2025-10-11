Fethiye'de Açık Su Yüzme Yarışları: 6. Uluslararası Spor Festivali'nde 1480 Sporcu

Ölüdeniz'de düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nin açık su yüzme yarışlarına 1480 sporcu katıldı; Yağız Bekçi ve diğerleri dereceye girdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:28
Fethiye'de Açık Su Yüzme Yarışları: 6. Uluslararası Spor Festivali'nde 1480 Sporcu

Fethiye'de Açık Su Yüzme Yarışları

Yarışın Detayları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları Ölüdeniz'de yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 1480 sporcu mücadele etti.

Yarış Sonuçları

1000 metre: Erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Sıla Pazar birinci oldu.

2000 metre: Erkeklerde Yağız Bekçi, kadınlarda Aymina Öner birinci oldu.

3000 metre: Erkeklerde Rusya'dan Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer ilk sırada yer aldı.

Yetkilinin Açıklamaları

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, etkinlik kapsamında yarın Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e yüzme yarışı olduğunu söyledi.

Ölüdeniz'in güzelliklerinde, turkuaz renginde sporcuların yüzmenin zevkine vardığını ifade eden Yiğit, "Festival kapsamında bedensel engelliler plaj voleybolu da başladı. Fethiye turizm şehri.Turizm yaz aylarında yapılıyor algısı var. Alternatif turizm başlığında spor en önemli başlık. Özellikle spor turizmi açısından bölgeye yazın sonunda can suyu oluyoruz. Bölgeye yaklaşık 1400 sporcu ve aileleriyle 3 binlere ulaşan bir kitle geliyor. Alternatif turizm başlığı altında bölgeye bir destek olabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Ödüller

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları yapıldı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ölüdeniz'de 4 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 1480 sporcu mücadele etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı
2
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten Bu Yana 282 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Çekti
3
Göktaş: Doğurganlık 1,48'e Geriledi — 2025 Aile Yılı Kritik
4
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
5
Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
6
Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Açılışı
7
Gazze'de İnsanlık Krizi Paneli: Uluslararası Hukuk ve İsrail Tartışıldı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?