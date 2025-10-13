Fethiye'de Ahşap Gulet Yangını Söndürme Sırasında Battı

Göcek açıklarında çıkan yangın, müdahale sırasında teknenin batmasına yol açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi açıklarındaki Yassıca Ada önlerinde bulunan ahşap gulet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tekneyi sardı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için tekne Zeytin Adası önlerine çekildi.

Tekne, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında battı.

