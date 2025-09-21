Fethiye'de Alzheimer Farkındalığı İçin Babadağ'da Yamaç Paraşütü Uçuşu

Fethiye'de Alzheimer için Babadağ'da Yamaç Paraşütü Uçuşu

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Ölüdeniz semalarında farkındalık etkinliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla yamaç paraşütü uçuşu düzenlendi.

Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Mehdi Sadat, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütü pilotu Artoosh Ghafoorian ile uçuş yaptı.

Sadat, gökyüzünde kamerayla kaydedilen konuşmasında, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde farkındalık amacıyla Ölüdeniz semalarında uçuş yaptıklarını söyledi.

"Sevdiklerimize daha yakın davranalım. Geçen sene de dernek olarak suyun altında farkındalık etkinliği yaptık. Orada da bayrağımızı açmıştık. Bugün de Ölüdeniz semalarında bayrağımızı açtık."

Sadat daha sonra derneğin flamasını gökyüzünde dalgalandırdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Alzheimer hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.