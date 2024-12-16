DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.990,88 -0,47%
BITCOIN
3.633.968,04 -0,81%

Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor

Fethiye'de çevre bilincini artırmak için sürdürülen barkodlu atık toplama projesi, Göcek Mahallesi'nde başarıyla uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:07
Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor

Fethiye'de Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor. Uygulamanın pilot bölgesi olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde, kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

Başkan Karaca'dan Açıklama

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye'nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi'ni başarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Projemizin her geçen gün geliştirildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Atık ayrıştırma, çevrenin korunması, doğal kaynakların muhafazası, çöpe giden atık miktarının azaltılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından büyük bir öneme sahip. Fethiye'mizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çevre dostu projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Teşekkür

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, atıkları titizlikle ayrıştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, projenin başarısına katkıda bulunan tüm Fethiyelilere hitap etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor. Pilot bölge olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor. Pilot bölge olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor
2
Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı
3
Netanyahu'nun Yarınki Duruşması 'Olağanüstü Koşullar' Nedeniyle İptal Edildi
4
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Güven Mektubunu Sundu
5
Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor
6
Muş'ta Tekstil Fabrikaları Binlerce Kişiye İş Kapısı Açtı
7
Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?