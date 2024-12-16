Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor

Fethiye'de Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor. Uygulamanın pilot bölgesi olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde, kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

Başkan Karaca'dan Açıklama

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye'nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi'ni başarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Projemizin her geçen gün geliştirildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Atık ayrıştırma, çevrenin korunması, doğal kaynakların muhafazası, çöpe giden atık miktarının azaltılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından büyük bir öneme sahip. Fethiye'mizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çevre dostu projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Teşekkür

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, atıkları titizlikle ayrıştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, projenin başarısına katkıda bulunan tüm Fethiyelilere hitap etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor. Pilot bölge olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor. Pilot bölge olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.