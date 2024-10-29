Fethiye'de Dalgıçlardan Anlamlı Kutlama

Muğla'nın Fethiye bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle muhteşem bir etkinlik gerçekleştirildi. Yerel dalgıçlar, suyun derinliklerinde Türk bayrağını açarak Cumhuriyetimizin 101. yılını selamladı.

Dalgıçların Eylemi

Dalış okulunun sahibi Önder Diktaş liderliğindeki bir grup, Dalyan Koyu açıklarında gerçekleştirdiği dalışta su altında Türk bayrağını açtı. Ayrıca "Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yılı" ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı pankartlar da taşıdılar.

Kutlamanın Görüntüleri

Bu anlamlı kutlama, su altı kameraları aracılığıyla kaydedildi. Etkinlik, hem dalgıçların tutkulu çalışmasını hem de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu gözler önüne serdi.