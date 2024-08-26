Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın güzel ilçesi Fethiye açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 48 düzensiz göçmen lastik botla yakalandı. Üzerinde düzenlenen operasyonda sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki bir fiber botu durdurarak içindeki göçmenleri kurtardı.

Operasyon Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Fethiye açıklarında kritik bir görev gerçekleştirerek, 12'si çocuk olan toplam 48 düzensiz göçmeni lastik bottan çıkardı. Bu operasyon sırasında, göçmen kaçakçılığı yaptıkları düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.

Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından ilgili mücavir birim olan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Bu tür operasyonların, denizlerde göçmen kaçakçılığına karşı alınan önlemler olduğu belirtildi.