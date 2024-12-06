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Fethiye'de Ev Sahibinin Soyulmasında Kiracı Tutuklandı

Fethiye'de ev sahibini soyduğu iddia edilen kiracı E.D. tutuklandı. Çalıklar, altın ve nakit paralar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:33
Fethiye'de Ev Sahibinin Soyulmasında Kiracı Tutuklandı

Fethiye'de Kiracı Soygunu Gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ev sahibini soyduğu iddia edilen kiracı E.D. tutuklandı. Olay, Karaçulha Mahallesi, Sıtkı Koçman Caddesi'nde meydana geldi.

E.D.'nin kiracısı olduğu evden, toplamda 190 bin lira değerinde altın ve 5 bin lira nakit paranın çalındığı bildirildi. Ev sahibi durumu derhal polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aynı apartmanda yaşayan kiracı E.D. olduğunu belirledi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından, düzenlenen operasyonla E.D. yakalandı.

E.D.'nin evinde çalınan altın ve nakit paralar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, E.D.'yi tutukladı.

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