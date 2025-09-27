Fethiye'de Gazze Çadırı: Beşkaza Meydanı'nda Filistin'e Destek Nöbeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Beşkaza Meydanı'nda kurulan Gazze Çadırı, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla nöbete devam ediyor.

Eylemin İçeriği ve Ziyaretler

Çadırı ziyaret eden vatandaşlara, İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin uğradığı zulüm konusunda bilgilendirme yapılıyor. Alanda ayrıca resim sergisi ve temsili Sumud filoları yer alıyor.

Vatandaşlar ve bölgeye gelen turistler, çadırın yanına yerleştirilen fikir duvarı'na duygularını yazarak desteklerini ve görüşlerini paylaşıyor.

Yetkililerin Katılımı ve Açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık da çadırı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Anadolu Gençlik Derneği Fethiye Temsilcisi İbrahim Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na ve Gazze halkına destek vermek amacıyla çadırda nöbet tuttuklarını bildirdi.

Beşkaza Meydanı'ndaki etkinlik, bölge halkı ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bilgilendirme ve dayanışma faaliyetleriyle sürüyor.