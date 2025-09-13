Fethiye'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişiye Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi için Sahil Güvenlik ekipleri hızla müdahale etti.

Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu söz konusu kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi ve kişi hastaneye kaldırıldı.

