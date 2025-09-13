Fethiye'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişiye Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Fethiye açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:16
Fethiye'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişiye Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Fethiye'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişiye Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişi için Sahil Güvenlik ekipleri hızla müdahale etti.

Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu söz konusu kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi ve kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik...

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Mut'ta Tır-Otobüs Kazası: 3 Ölü, 7 Yaralı
2
Yair Golan: Netanyahu İsrail'i Batı'dan İzole Ediyor
3
Erkan Taş, Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
4
Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
5
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
6
Erdoğan: 15 Temmuz Sonrası Ellerini Ovuşturanlar Hüsrana Uğradı
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: 6 Binden Fazla Kişi Evsiz Kaldı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye