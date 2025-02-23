Fethiye'de İş Yerinde Yangın: Müdahale Başarıyla Gerçekleştirildi

Fethiye'de Yangın Paniği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi 248 Sokak'taki bir odun satış iş yerinde meydana gelen yangın, çevrede paniğe yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine derhal itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Müdahale Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği, durumu öğrenir öğrenmez olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. İtfaiyenin başarılı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak iş yerinde önemli hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.