Fethiye'de Kafede Yangın: İş Yeri Sahibi Yaralandı

Fethiye'de Kafede Yangın Çıktı

Muğla'nın gözde ilçelerinden Fethiye'de, Cumhuriyet Mahallesi 91 Sokak'ta yer alan bir kafede yangın meydana geldi.

Yangın Anı ve Müdahale

Kafede çıkan yangına müdahale etmeye çalışan İsmail Y., alevler arasında kaldı ve yaralandı. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ekipleri, yangın yerine hızlıca ulaştı.

Bölgeye İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Sevk Edildi

Yangın haberinin duyulmasının ardından, Fethiye İtfaiye ekipleri ile birlikte polis ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye crew’u, alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yaralı Kafe Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Yangına müdahale ederken yaralanan İsmail Y., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında kafede ciddi hasar meydana geldi.

Olayın Sonuçları ve İncelemeler

Olay sonrası, yangının çıkış nedenine dair detaylı bir araştırma başlatıldı. Yaralı kafe sahibinin durumu ise henüz açıklanmadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafede çıkan yangına müdahale etmeye çalışan kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafede çıkan yangına müdahale etmeye çalışan kişi yaralandı.