Fethiye'de kayalığa düşen Furkan E. kurtarıldı

Fethiye'de kayalığa düşen yürüyüşçü kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kayalığa düşerek yaralanan Furkan E. kurtarıldı.

Olay ve müdahale

Olay, Faralya Mahallesindeki Cennet ve Kabak Koyu arasında meydana geldi. Omzundan yaralanan ve hareket etmekte güçlük çeken Furkan E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı bulunduğu noktadan alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

