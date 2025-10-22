Fethiye'de kayalığa düşen Furkan E. kurtarıldı

Fethiye Faralya'da kayalığa düşen Furkan E., UMKE ve JAK ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:03
Fethiye'de kayalığa düşen Furkan E. kurtarıldı

Fethiye'de kayalığa düşen yürüyüşçü kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kayalığa düşerek yaralanan Furkan E. kurtarıldı.

Olay ve müdahale

Olay, Faralya Mahallesindeki Cennet ve Kabak Koyu arasında meydana geldi. Omzundan yaralanan ve hareket etmekte güçlük çeken Furkan E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı bulunduğu noktadan alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalığa düşerek yaralanan kişi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalığa düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalığa düşerek yaralanan kişi...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli
3
Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı
4
Bakan Ersoy: Mardin Kültür Yolu Festivali 370 Etkinlikle Başlıyor
5
Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı
6
Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi