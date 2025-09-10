Fethiye'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Alman Turist Kurtarıldı

JAK timleri ipli operasyonla turisti kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan Alman turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Tatil için ilçeye gelen D.M.A. (30), yürüyüş yapmak amacıyla Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi patikasına gitti. Bir süre patikada yürüdükten sonra kayalıklarda mahsur kaldığı bildirildi.

Turistin yardım çağrısını duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK timi sevk edildi.

Ekipler, bölgeye iple kurtarma istasyonu kurarak zorlu bir operasyonla kayalıklarda kalan turiste ulaştı ve güvenli şekilde kurtardı.

Kurtarılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

