Fethiye'de Kuvvetli Rüzgar Tekne Battı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde son üç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkileyerek bir teknenin batmasına neden oldu. Rüzgarın hızı yer yer 60 kilometreye kadar ulaşırken, Karagözler Mahallesi’nde kıyıya bağlı bulunan bir tekne suya gömüldü.

Yetkililerden Önlemler

Halatı kopan bazı teknelerin diğer teknelere zarar vermemesi için bölgedeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri tarafından önlemler alındı. Ayrıca, Fethiye Belediyesi ekipleri devrilen ağaçlar ve kırılan dallar ile ilgili kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Rüzgarın Geleceği

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, etkili olan rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren azalma göstereceğini duyurarak, vatandaşları bilgilendirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne battı. İlçede üç gündür etkili olan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne battı. İlçede üç gündür etkili olan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.