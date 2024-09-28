Fethiye'de Lüks Yat 'White Rose Of Drachs' Yakıt İkmali Yaptı

Fethiye'deki Lüks Yat: 'White Rose Of Drachs'

'White Rose Of Drachs' isimli lüks yat, yakıt ikmali amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine ulaştı. Bu Birleşik Krallık bayraklı 65 metrelik yat, Fethiye Limanı'na yanaşarak gerekli yakıt alımını gerçekleştirdi.

Yakıt İkmal İşlemleri

Fethiye Limanı’na yanaşan yat için tankerle 70 ton akaryakıt getirildi ve ikmali yapıldı. Bu işlem, yatın yolculuğu için kritik öneme sahipti.

Yatın Özellikleri

Dünyanın en lüks yatları arasında yer alan 'White Rose Of Drachs', 2004 yılında Almanya'da inşa edilmiştir. 15 knot seyir hızına sahip olan bu yat, toplamda 15 kabinde 18 personel ve 12 misafiri konaklatma kapasitesine sahiptir.

Son Destinasyon: Monako

Akaryakıt ikmalinin ardından, bu etkileyici lüks yatın yoluna devam ederek Monako'ya gideceği öğrenilmiştir. Böylece 'White Rose Of Drachs', lüks yolculuklarına devam ediyor.