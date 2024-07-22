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Fethiye'de Otobüs Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:05
Fethiye'de Otobüs Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trajik Otobüs Kazası

Muğla'nın turistik Fethiye ilçesinde meydana gelen bir kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Foça Mahallesi 112. Sokak'ta saat 14:30 sıralarında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

06 BIP 125 plakalı tur otobüsü, 60 yaşındaki Fatma Önder'e çarparak ağır yaralanmasına yol açtı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri derhal sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm çabalara rağmen Fatma Önder hayatını kaybetti.

Gözaltı İşlemleri

Olayla ilgili olarak otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

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