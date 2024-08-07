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Fethiye'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ve minibüs çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:33
Fethiye'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Fethiye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Muğla'nın güzel ilçesi Fethiye'de yaşanan üzücü bir trafik kazasında, bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Alp T. yönetimindeki 34 CGE 769 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda Tuğba C. idaresindeki 06 EHT 614 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Kazada, her iki sürücü ile birlikte araç içerisindeki 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları en kısa sürede hastanelere sevk etti.

Ulaşımda Aksamalar

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Ancak, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım hızla normale döndü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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