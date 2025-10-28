Fethiye'de Sağanak Sonrası Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi

Sağanak sonrası gökyüzünde dikkat çeken manzara

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında gökyüzünde nadir görülen Mammatus Bulutları ortaya çıktı.

İlginç ve pamuk benzeri sarkık formlarıyla dikkat çeken bu bulutlar, kısa sürede bölgenin ilgi odağı oldu.

Yağışın ardından güneşin batışıyla belirginleşen bulutlar, fotoğraf tutkunları için adeta görsel bir şölen oluşturdu.

