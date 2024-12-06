Fethiye'de Sigara Vermediği İçin Büfe Sahibine Bıçakla Saldırı

Olayın Ayrıntıları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karagözler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sigara talep eden E.Ö., isteği geri çevrilen büfe sahibini bıçakla yaraladı.

Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan büfe sahibi, acil müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından hızlı bir şekilde kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın gelişmeleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.