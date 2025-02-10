Fethiye'de Sürüklenen Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, arızalanan 6 metre uzunluğundaki tekne hakkında gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Hızlı Müdahale ile Kurtarma

Çalış Plajı açıklarında bulunan sürüklenen tekneye yönelen ekipler, TAHLİSİYE-5 hızlı can kurtarma botunu kullanarak, tekneyi çekmeyi başardı. Sürüklenen tekne, Şat Burnu İskelesi'ne yanaştırıldı ve içerisindeki 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.