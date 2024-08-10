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Fethiye'de Tatilciler Uzun Araç Kuyruğu Oluşturdu

Fethiye'de turizm sezonu dolayısıyla 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu, plajlar ise tatilcilerle doldu taştı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:50
Fethiye'de Tatilciler Uzun Araç Kuyruğu Oluşturdu

Fethiye'deki Yoğun Trafik

Muğla'nın gözde tatil merkezi Fethiye, bu yıl yoğun turizm sezonu nedeniyle büyük bir araç kuyruğuna ev sahipliği yapıyor. Ölüdeniz Mahallesi'nde oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu, tatilcilerin yoğun ilgisini gösteriyor.

Jandarma Önlemleri

Tatilini Fethiye'de geçiren tatilciler, trafikteki yoğunluğa neden oldu. Jandarma ekipleri, trafiğin akışını sağlamak için bölgede gerekli önlemleri aldı ve gün boyunca trafik sıkışıklığı ilgili çalışmalara devam etti.

Serinleme Fırsatı

Belcekız ve Kumburnu Plajlarına ulaşabilen tatilciler, 35 dereceyi bulan sıcak hava ile mücadele ederken denizde serinleme fırsatı buldu. Özellikle yaz aylarında bu plajlar, tatilcilerin ilk tercihi oluyor.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı'ndan Açıklama

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun başında trafik yoğunluğunun beklenenden daha düşük olduğunu, ancak Temmuz itibarıyla hem trafik hem de müşteri sayısında önemli bir artış yaşandığını dile getirdi.

Kökten, "Eskiden yalnızca bayram dönemlerinde trafik sıkışıklığı yaşanıyordu, ancak artık yüksek sezonda bu durum sürekli hale geldi." dedi.

Alternatif Yol Projesi

Kökten, Ölüdeniz için alternatif bir yol projesinin bulunduğunu ve projenin gerçekleşmesiyle birlikte trafik sorununun aşılacağını ifade etti. Kökten, "Bu yeni yol açıldığında ulaşım çok daha rahat olacak. Projenin bir an önce hayata geçmesini umuyoruz," diyerek beklentilerini dile getirdi.

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