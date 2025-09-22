Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis

Mahkeme kararı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık hakkında, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Heyet, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme ve bir kişiyi yaralama" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti; yapılan indirimle ceza 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halini sonlandırarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi ve sanığın sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmetti.

Sanığın son sözleri

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık A.T. (72), "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. İlk kez başıma böyle bir olay geldi." diye konuştu.

Ailelerin tepkisi

Kazada ölen bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, sanığın tahliye edilmesine büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Alkan, "Evlat acısı çok zor, annem babam çok üzgün. Adaletin yerini bulması gerekiyor. Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Adliye önünde toplanan bir grup bisikletli de hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verdi.

Olay

Olay, 17 Nisan'da Fethiye-Muğla kara yolunun Göcek mevkisinde meydana geldi. 48 D 3544 plakalı otomobiliyle seyreden A.T., aynı yönde giden bisikletlilere çarptı. Kazada bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim yaralandı; sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan Alkan hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı İlker Muallim (42), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

