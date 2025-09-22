Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis

Fethiye'de 2 bisikletlinin ölümüyle sonuçlanan kazada tutuklu sanık A.T.'ye 6 yıl 8 ay hapis, yurt dışına çıkış yasağı ve ehliyete el koyma cezası verildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:30
Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis

Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis

Mahkeme kararı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık hakkında, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Heyet, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme ve bir kişiyi yaralama" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti; yapılan indirimle ceza 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halini sonlandırarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi ve sanığın sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmetti.

Sanığın son sözleri

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık A.T. (72), "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. İlk kez başıma böyle bir olay geldi." diye konuştu.

Ailelerin tepkisi

Kazada ölen bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, sanığın tahliye edilmesine büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Alkan, "Evlat acısı çok zor, annem babam çok üzgün. Adaletin yerini bulması gerekiyor. Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Adliye önünde toplanan bir grup bisikletli de hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verdi.

Olay

Olay, 17 Nisan'da Fethiye-Muğla kara yolunun Göcek mevkisinde meydana geldi. 48 D 3544 plakalı otomobiliyle seyreden A.T., aynı yönde giden bisikletlilere çarptı. Kazada bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim yaralandı; sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan Alkan hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı İlker Muallim (42), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye önünde toplanan bir grup bisikletli de kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 bisikletlinin hayatını kaybettiği, 1 bisikletlinin yaralandığı...

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem 22 Eylül 2025 — Anadolu Ajansı Programı
2
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
3
Gazze'deki İsrailli esir Alon Oham: 'Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin'
4
Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis
5
Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu
6
Ala'dan Erdoğan'ın Newsweek Makalesine Övgü: Kapsayıcı Düzen Çağrısı
7
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta