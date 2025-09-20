Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 44 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 44 sentetik ecza ve esrar ele geçirildi; gözaltındaki şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:44
Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 44 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 44 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 44 sentetik ecza ile bir miktar esrar ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı.

Yasal Süreç

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adrese...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 44 sentetik ecza ile bir miktar esrar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'
2
Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
3
Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü
4
Kayseri Yahyalı'da Minibüs Kazası: 13 Kişi Yaralandı
5
AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor
6
Afyonkarahisar'da hamile kadın silahlı saldırıda hayatını kaybetti
7
Destici: Güvenliğe Öncelik Verilmeli — BBP'den Gazze ve Savunma Vurgusu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü