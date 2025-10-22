Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonunda Polise Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan iki şüpheli yakalandı; bir polis memuru ayağından yaralandı, operasyon yaklaşık 4 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 02:18
Operasyonun ayrıntıları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda bir polis memuru ayağından yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattıkları çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenledi.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralı polis ekipler tarafından sevk edildi. Şüphelilerden biri olay yerinde yakalandı.

Apartmana kaçan ve gizlenen diğer silahlı şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi. Yapılan arama ve operasyonun ardından, yaklaşık 4 saat süren çalışmalarla diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

