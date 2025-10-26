Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Yolcu yaşamını yitirdi, pilot yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot ise yaralandı.

Uçuşun ayrıntıları

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı. İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda, belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü.

Kurtarma ve hastaneye sevk

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mark Daniel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alandaki sarp ve kayalık yapının taşımayı güçleştirmesi üzerine Jandarma Filo Komutanlığı'ndan helikopter istendi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı. Kazanın yaşandığı alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.