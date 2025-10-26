Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye'de Babadağ'dan uçuş yapan yamaç paraşütü kayalık alana düştü; Polonya uyruklu yolcu Mark Daniel hayatını kaybetti, pilot Mustafa Gökhan Toygar yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 16:51
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Yolcu yaşamını yitirdi, pilot yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot ise yaralandı.

Uçuşun ayrıntıları

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı. İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda, belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü.

Kurtarma ve hastaneye sevk

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mark Daniel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alandaki sarp ve kayalık yapının taşımayı güçleştirmesi üzerine Jandarma Filo Komutanlığı'ndan helikopter istendi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı. Kazanın yaşandığı alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan Konya Kongresi'nde: 16 Kasım'da 100 Bin Kişilik Büyük Kongre Hedefi
2
Gaziosmanpaşa'da 5. Cumhuriyet Koşusu düzenlendi – Kazananlar açıklandı
3
Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerini Temizledi: Doğa Yürüyüşü ve Çevre Bilinci
4
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
5
TÜRKSOY 2. Türk Dünyası Gençlik Forumu Bişkek'te
6
Paris'te Kayıp Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Mthethwa Ölü Bulundu

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi