Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Kurtarıldı

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Pilotunun Kurtarılması

Muğla'nın popüler turistik yerlerinden biri olan Fethiye'de şok edici bir yamaç paraşütü kazası yaşandı. Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1900 metre yüksekliğindeki pistten atlayış yapan Letonya uyruklu pilot P.V. (35), kayalık bir alana düşerek yaralandı.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Düşme olayının hemen ardından, bölgedeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler, pilotu kurtarmak adına yoğun bir çaba sarf etti.

5 Saatlik Mücadele Sonucu Başarı

Yaklaşık 5 saat süren zorlu bir kurtarma operasyonuyla P.V. güvenli bir şekilde bulundu ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı. Bu olay, yamaç paraşütü tutkunları arasında endişelere neden oldu fakat kurtarma ekibi, başarılı bir şekilde pilotu kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.