Fethiye'de Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Fethiye'de Evde Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi'nde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı üç katlı bir evin çatı katında yangın çıkması sonucu 5 kişi dumandan etkilendi. Yangında etkilenenlerin arasında 2'si çocuk bulunuyor.

Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangının alevleri evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.