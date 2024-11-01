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Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:23
Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı

Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve örgüt soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis aracılığıyla yaklaşık 55 milyon lirayı kripto para birimine transfer eden şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 35 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 3'ü, yapılan ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli Süreç

Adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 25'i, hakimlikçe tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Fethiye merkezli olarak İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma" ve "yasa dışı bahis" suçlarından toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

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