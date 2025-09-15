Fethiye'de Yatta Rahatsızlanan Kişiye Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Fethiye'de yatta rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Olayın detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucunda tıbbi tahliye gerçekleştirilen kişi, gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.