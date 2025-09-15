Fethiye'de Yatta Rahatsızlanan Kişiye Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:33
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Olayın detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucunda tıbbi tahliye gerçekleştirilen kişi, gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

