Fethiye'de Yelkenli Tekne Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Yelkenli Tecnicisi Yangınla Mücadele Etti

Muğla'nın gözde tatil beldesi Fethiye'de,

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Göcek açıklarındaki Göbün Koyu'nda bir yelkenli teknede, belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay sonrasında, bölgedeki ekipler hızla harekete geçti.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri, yangına müdahale etmek için hemen olay yerine sevk edildi. Yangının hızla yayılması, ekiplerin denizden gerçekleştirdiği müdahale ile kontrol altına alındı.

Yaralı Yok, Tekne Hasar Gördü

Yangın esnasında teknede bulunan kişiler, sahil güvenlik gemisine alınarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir gelişme olurken, yangın sonucu teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Olayla ilgili detaylar ve yangının sebebi hakkında incelemeler sürdürülmektedir.