Fethiye’de Zincirleme Trafik Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trajik Zincirleme Kaza
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 aylık bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza Anı ve Sebepleri
Dün, Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde 6 aracın karıştığı kaza, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda gerçekleşti. Kazanın ardından 12 kişi yaralandı.
Olayda hayatını kaybeden otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) ile onun 4 aylık oğlu İ.A.K., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazanın yaşandığı bölgedeki hava koşulları, sürücülerin kontrolünü zorlaştırdı. Kazadan önceki anlarda ilgili bilgilere erişim sağlamak için trafik uyarılarının artırılması gerektiği bildirildi.
Bu üzücü olayın ardından bölgedeki sürücüler, dikkatli olmaya ve trafik güvenliği kurallarına uymaya teşvik edilmektedir.