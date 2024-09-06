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Fethiye’de Zincirleme Trafik Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti

Fethiye'de yaşanan zincirleme kazada 4 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:22
Fethiye’de Zincirleme Trafik Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trajik Zincirleme Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 aylık bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza Anı ve Sebepleri

Dün, Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde 6 aracın karıştığı kaza, yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda gerçekleşti. Kazanın ardından 12 kişi yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) ile onun 4 aylık oğlu İ.A.K., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın Arka Planı

Kazanın yaşandığı bölgedeki hava koşulları, sürücülerin kontrolünü zorlaştırdı. Kazadan önceki anlarda ilgili bilgilere erişim sağlamak için trafik uyarılarının artırılması gerektiği bildirildi.

Bu üzücü olayın ardından bölgedeki sürücüler, dikkatli olmaya ve trafik güvenliği kurallarına uymaya teşvik edilmektedir.

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