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Fethiye'deki Kavga: 13 Yaralı Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanırken, olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:09
Fethiye'deki Kavga: 13 Yaralı Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Fethiye'de Şiddetli Kavga: 13 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü bölgesinde meydana gelen karmaşık bir kavga sonucunda 13 kişi yaralandı.

Kavganın Sebebi ve Gelişmeler

Olay, bir kişinin taksi durağına gelerek taksicileri silahla tehdit etmesiyle başladı. Bu tehditin ardından, eğlence mekanında çalışan bir kişinin arkadaşlarıyla birlikte taksiciler arasında bir tartışma patlak verdi.

Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi neticesinde silah, cam şişe ve taşlar kullanıldı, bu da yaralı sayısını 13'e çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralıların Durumu ve Olay Yerindeki Kalabalık

Kavga olayında yaralanan kişiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevrede toplanan kalabalık, eğlence mekanının kapatılmasıyla dağıldı. Ayrıca, kavga sırasında gözaltına alınan kişilerin olduğu bilgisi alındı.

Güvenlik Kameralarındaki Kayıtlar

Kavga öncesinde taksi durağına gelerek silah çeken kişinin eylemi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın seyrini aydınlatmaya yardımcı olacaktır.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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