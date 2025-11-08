Fethiye Leylek Koyu'nda 15'i Çocuk 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Leylek Koyu'nda karadan ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 00:12
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, karadan ulaşımı bulunmayan bir koyda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Olayın Detayları

Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde bulunan bölgede, bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

İlk bilgilere göre, 15'i çocuk olmak üzere 36 düzensiz göçmen koyda mahsur kaldı.

Gelen ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından yürütülen çalışmalarda ise 21 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı.

