Fethiye ve Marmaris Sahillerinde Yoğunluk: Deniz 27 derece, Nem %60

Fethiye ve Marmaris'te güneşli hava sahillere yoğunluk getirdi; Fethiye'de deniz suyu 27 derece, nem %60. Plajlar, yamaç paraşütü ve su sporları hareketli.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:26
Fethiye ve Marmaris'te Sahil Yoğunluğu Sürüyor

Muğla'nın Fethiye ile Marmaris ilçelerinde güneşli havayı fırsat bilenler sahil kesimlerine akın etti.

Hava ve deniz sıcaklığı

Fethiye'de hava ve deniz suyu sıcaklığı 27 derece olarak ölçüldü, nem oranı %60'a ulaştı.

Fethiye'de sahil hareketliliği

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belcekız plajlarında yoğunluğa neden oldu. Bazıları denize girip yüzmenin keyfini çıkarırken, bazıları kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları ise Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yapılan yamaç paraşütü uçuşlarıyla Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Marmaris'te yaz yoğunluğu

Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar, Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

Bir grup turist ise su parkları ve su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütü ile yüksek adrenalin dolu anlar yaşadı.

