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Fetih Hareketi 60. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Fetih Hareketi, 60. kuruluş yıl dönümünü Ramallah'ta binlerce destekçiyle kutlayarak uluslararası topluma güçlü mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:33
Fetih Hareketi 60. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Fetih Hareketi 60. Yılını Kutladı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde büyük bir katılımla 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinlikte binlerce destekçi bir araya gelirken, Fetih’in flaması ve Filistin bayraklarıyla donatılan Menara Meydanı, coşkulu bir atmosferle doldu.

Mahmud Abbas’tan Önemli Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hedefine ulaşmasının zamanı geldi.” diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Abbas, son dönemde Gazze’de yaşanan olayların insanlık için bir utanç olduğunu belirtti ve derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Fettuh’un Mesajı

Fetih’in Merkezi Komite üyesi ve Ulusal Konsey Başkanı Ruhi Fettuh, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün, insanlık vicdanının kaybolduğu bir dönemde tarihin görmediği bir savaşı yaşıyoruz.” diyerek işgalin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Fettuh, “Gazzesiz bir Filistin Devleti’ni kabul etmeyeceğiz.” şeklinde konuşarak, Filistin’in birleşik bir bütünlüğe sahip olması gerektiğini belirtti.

Bölgedeki Güvenlik ve İstikrar

Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararına atıfta bulunarak, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı. Abbas, “Bu süreç, Gazze Şeridi’nden İsrail’in çekilmesini garanti altına almalıdır.” ifadesini kullandı.

Filistin’in Geleceği İçin Mücadele

Fetih Hareketi, 1965 yılında Yasir Arafat liderliğinde kuruldu ve o günden bu yana İsrail işgaline karşı direnişin öncüsü oldu. 1988 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi’nin 242 sayılı kararıyla müzakerelere açılan Fetih, zamanla etkisini kaybetmeye başladı. Şu anda, Hamas’ın etkinliği nedeniyle Filistin’de ikinci büyük hareket durumuna gerilemiştir.

Son olarak, Abbas, Gazze’nin Batı Şeria ve Kudüs ile birlikte Filistin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, adalet ve özgürlük mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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