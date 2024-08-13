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Fetih Yetkilisi Cibril er-Rucub'a İstihbarat Ofisine Tebligat

İsrail, Fetih Genel Sekreteri Cibril er-Rucub'a Ürdün'den dönüşü sırasında istihbarat ofisine gitmesi için tebligat verdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:57
Fetih Yetkilisi Cibril er-Rucub'a İstihbarat Ofisine Tebligat

İsrail Yetkililerinden Cibril er-Rucub'a Tebligat

İsrailli yetkililer, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub'a Ürdün'den Batı Şeria'ya dönüşü sırasında Ofer İrtibat Merkezi'nde bulunan istihbarat ofisine gitmesi için tebligat teslim etti.

Rucub'un Dönüşü Sırasında Olay Gelişti

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'nden alınan bilgilere göre, Cibril er-Rucub, Kerame Köprüsü üzerinden Batı Şeria'ya dönerken durdurularak, Ofer Merkezi'nden görüştüğüne dair bir tebligat aldı. Ancak tebligatın verilme nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Kerame Sınır Kapısı Hakkında Bilgiler

Batı Şeria ile Ürdün'ü bağlayan tek sınır kapısı olan Kerame Sınır Kapısı, İsrail tarafından Allenby Köprüsü olarak adlandırılmakta, Ürdün tarafında ise Kral Hüseyin Köprüsü olarak anılmaktadır.

Rucub'un Eleştirileri

Son günlerde İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki saldırılarına ilişkin sert eleştirilerde bulunan Rucub, aynı zamanda Filistin yönetiminin önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Rucub, genel sekreterlik görevinin yanısıra Filistin Olimpiyat Komitesi ve Filistin Futbol Federasyonu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

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