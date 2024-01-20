FETÖ'den aranan eski üsteğmen yakalandı: 6 yıl sonra sahte kimlikle yakayı ele verdi

FETÖ ile mücadele kapsamında Ankara'da bir operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve 6 yıldır firari olan bir pilot üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı. Pilot üsteğmen, mahkemece tutuklandı.

6 YILDIR ARANAN FETÖ ÜYESİ PİLOT YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına dahil olan ve 6 yıldır kaçak olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan atılan pilot üsteğmen F.T.'yi Etimesgut ilçesindeki bir evde buldu.

F.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. F.T.'nin yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. F.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.