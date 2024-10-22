FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları Devam Ediyor

FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in cenazesinin gömülmesi için çalışmalar hız kazandı. Örgüt mensupları, Pensilvanya'da bulunan çiftliğe iş makineleri getirdi.

Cenazenin Nereye Gömeceği Henüz Belirsiz

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin tam olarak hangi alana gömüleceği konusunda belirsizlik devam ederken, hazırlıklar sürdürülüyor. Çiftlikte gerçekleştirilen çalışmalar, dikkat çekmekte. Anadolu Ajansı'ndan Gelen Bilgiler

Bu gelişmelerin yanı sıra, Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, cenaze ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Bu belirsizlik, toplumsal merakın artmasına sebep oldu.