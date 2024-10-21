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FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenazesi Pensilvanya'da Tutuluyor

FETÖ lideri Gülen'in cenazesi, Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesi'nde bekletiliyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:53
FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenazesi Pensilvanya'da Tutuluyor

Gülen'in Cenazesi St. Luke's Hastanesi'nde

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, Pensilvanya'da bulunan St. Luke's Hastanesi'nde tutuluyor. Cenazenin hastane odası için fotoğraflar Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Hastane, Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dikkatle takip edilen bir mekan olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya...

Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.

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