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FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenazesinde Yüz Gizleme Çabaları Dikkat Çekti

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi sırasında katılımcılar yüzlerini gizleme çabası içinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:28
FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenazesinde Yüz Gizleme Çabaları Dikkat Çekti

FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenazesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de vefat etmesinin ardından gelen cenaze törenine katılan örgüt mensupları, yüzlerini gizlemek için dikkat çekici yöntemlere başvurdu.

New Jersey'deki Tören Detayları

New Jersey eyaletinde bulunan Skylands Stadium'da düzenlenen törene katılan bazı FETÖ mensupları, şapka, gözlük ve maske kullanarak yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Bilgilendirme Mesajları

Cenaze töreninin yerinin bilgileri, etkinlikten önce gizli tutulmasına rağmen, örgütün WhatsApp grupları üzerinden bilgilendirme mesajları gönderildi. Bu mesajda katılımcılara, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını götürmeleri tavsiye edildi.

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik sağlanacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Koordineli Gizlenme Çabası

Cenaze törenine katılanlar, öğlen saatlerinde stadyuma akın ederken, çoğu kişi şapka ve maskelerle yüzlerini kapatmayı tercih etti. Açıkta kalan göz bölgelerini ise gözlük takarak gizlemeye çalıştıkları gözlendi.

Ayrıca, bazı sarı yelekli örgüt mensupları, basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizleme çabasında bulundu.

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands...

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands...

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

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