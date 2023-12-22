FETÖ hükümlüsü 6 yıl 10 ay sonra yakalandı

FETÖ/PDY'ye üye olduğu için 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ü. A., Kırşehir'de polis tarafından yakalandı. Ü. A., hakkındaki hapis kararı kesinleştikten sonra kaçmıştı.

FETÖ hükümlüsü 6 yıl 10 ay sonra yakalandı
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FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası alan Ü.A.'nın yakalanmasına yönelik arama başlatıldı. Ü.A. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. 

Terörle mücadele ekipleri, firari şahsın saklandığı eve baskın yaptı. Saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Ayrıca zanlının yakalandığı evde çok sayıda dijital delil ele geçirildi. Ü.A., emniyette yapılan işlemler sonrası cezaevine sevk edildi.

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