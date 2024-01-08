FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de ele geçirildi

FETÖ üyesi olduğu için 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski astsubay, Mersin'de yakalandı. Kesinleşmiş cezası nedeniyle tutuklanan eski astsubay, cezaevine konuldu.

FETÖ hükümlüsü eski astsubay Mersin'de ele geçirildi
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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan H.B.D.'yi kentte buldu. İl Emniyet Müdürlüğü, H.B.D.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. 

FETÖ üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski astsubay, polis ekiplerince evinde yakalandı. 

FETÖ üyesi olduğu için TSK'dan atılan ve 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine katılan eski asker, yargılandığı davada hüküm giydi. Eski asker, cezaevine götürülmek üzere tutuklandı. 

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