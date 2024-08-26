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FETÖ ile Bağlantılı Tutuklama: Adil Öksüz'ün Kaçmasına Yardım Edenler Yakalandı

15 Temmuz sonrası FETÖ bağlantılı şahısların tutuklanmasına dair detaylar ortaya çıktı. Cihat Yıldız ve Adem Bora'nın ifadeleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:20
FETÖ ile Bağlantılı Tutuklama: Adil Öksüz'ün Kaçmasına Yardım Edenler Yakalandı

FETÖ Bağlantılı Tutuklamalar Gerçekleşti

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün TSK imamı olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle iki şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız ve içerisinde bulundukları aracın sahibi Adem Bora’nın hakimlikteki ifadeleri basına sızdı. Cihat Yıldız, mesleğinin öğretmen olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Yıldız'ın Avukatı İtirazda Bulundu

Yıldız'ın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak tanıkların iftirada bulunduğunu öne sürdü. Yıldız’ın Türkiye'deki adli makamlara güvenmediği ve yurt dışına kaçmaya çalışmadığı da ifade edildi.

Adem Bora'nın İfadesi

Aracın sahibi Adem Bora, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu belirterek, "Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal otostop çekti" açıklaması yaptı ve serbest bırakılmasını talep etti.

Tutuklama Gerekçeleri ve Kararlar

İki şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Cihat Yıldız'ın, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında etkin bir pozisyonda olduğu ve darbe girişiminde Adil Öksüz’e yardım ettiği öne sürüldü.

Olayın Arka Planı

Olay, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulama noktasında yaşandı. Cihat Yıldız, FETÖ'nün lideri Adil Öksüz ile irtibatlıydı ve darbe girişimi sonrası saklanmasına yardımcı olmuştu. Yıldız’ın ByLock uygulaması kullandığı ve örgütle bağlantılı kurumlarda öğretmenlik yaptığı belirlenmişti.

Ahmet Hızal'ın da söz konusu araçta bulunması, onun da örgüte dahil faaliyetlerde bulunmuş olduğunu gösteriyor. Öte yandan Adem Bora'nın da daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev aldığı ve ihraç edildiği öğrenildi.

Bu tutuklamalar, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde önemli bir parça olarak değerlendiriliyor.

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